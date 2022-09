Riigikogu hoone saab 100-aastaseks

Kunstnik Jaan Saare kujundatud postmark trükiti trükikojas Vaba Maa, selle trükiarv on 20 000 ja nominaal 90 senti. Postmark ja esimese päeva ümbrik on müügil esitlusel kohapeal, aga ka Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris aadressil Lossi plats 4.