Paet: ma ei ole Yana Toomi Eesti peale esitatud kaebusega nõus

Europarlamendi saadik Urmas Paet juhis tähelepanu, et alles oli covidi-kriis, kus Euroopa Liidu riigid piirasid erinevate riikide kodanike sissepääsu tervishoiujulgeoleku põhjusel. «See oli selge praktiline näide, et erakorralistes oludes on võimalik erandlikult teiste riikide kodanike sissesõitu peatada, olgugi et neil inimestel võis viisa olla,» märkis Paet

Ta lisas, et ka praegu on erakorralised olud ning julgeolekupõhjustel võib agressorriigi kodanike sissesõitu peatada. Paet selgitas, et on ilmselge, et lennuühenduste peatamise tõttu Venemaaga on erilise surve all Euroopa Liidu piiririigid ehk Eesti, Läti, Leedu, Poola ning Soome, kuna valdav osa Vene turismiviisade omanikke peab piiri ületama just nende riikide kaudu, mis on erakorraline julgeolekurisk ja koormus. Lisaks ei maksa unustada, et humanitaarpõhjustel saab jätkuvalt piiri ületada.