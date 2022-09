Riho Terras: Toom võiks Venemaa huvide asemel tunda muret Ukraina kodanike pärast

«Venemaa kuritegeliku sõjategevuse tõttu hukkuvad süütud ukrainlased ning miljonid on olnud sunnitud oma kodudest põgenema. Venemaa kodanikud kannavad nende sooritatud kuritegude eest kaasvastutust. 75 protsenti venelastest toetavad Putini veretööd ukraina rahva kallal. Viisakeeld on konkreetne ja jõuline meede, kuidas Venemaad sanktsioneerida. Eesti, Läti, Leedu ja Poola otsus kehtestada neile sissesõidupiirang on seega ainumõeldav,» ütles Terras.

Terrase hinnangul eksib Toom, väites, et sissesõidukeeluga luuakse ohtlik pretsedent. «Venemaa agressioonisõda Ukrainas on ohtlik. Sissesõidupiirang on selle tagajärg. Yana Toom peaks Venemaa huvide kaitsmise asemel mõtlema neile ukrainlastele, kes on Venemaa sõjategevuse tõttu oma elu kaotanud.»