Minister Järvan pahandas Eesti Energiaga: võõrkeelse ja sisult vale kirja saatmine kahjustab mainet

«Venemaa energiasõda Euroopa vastu, sellest põhjustatud kõrged energiahinnad ning ebakindlus kütteperioodi eel on arusaadavalt tekitanud Eesti inimestes ja ühiskonnas suurt ärevust. Sellest tulenevalt on mõistetamatu, kuidas sai Eesti Energia saata kümnetele tuhandetele inimestele elektriturureformi ja universaalteenust tutvustava kirja, mis oli võõrkeelne ning milles esitati eksitavat infot,» pöördus minister Eesti Energia poole.

Ta rõhutas, et praegusel keerulisel perioodil on väga oluline, et Eesti Energia edastaks enda klientidele tõest, üheselt mõistetavat ja korrektset infot. Ta selgitas, et nimelt väärinfo võib sundida klienti tegema endale kriisiolukorras majanduslikult kahjulikke otsuseid.