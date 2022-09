Piret Hartman: Ida-Virumaa probleemi lahendus eeldab sealse elu mõistmist

Kõige aluseks on Hartmani sõnul kohalikud inimesed. Ehkki Narvast ja Ida-Virumaast on läbi aastate saanud kogu Eesti energiajulgeoleku allikas, on maakonna kõige väärtuslikum ressurss ministri hinnangul seal elavad inimesed, kes paraku kolivad järjepidevalt välja. Nimelt väheneb Narva elanike arv igal aastal pea tuhande inimese võrra.

«Peame muutma Ida-Virumaa elukeskkonda ja murdma välja kujunenud stereotüübid, et pidurdada inimeste väljavool Narvast,» soovitas Hartman. «Eesti riigi julgeoleku garandiks on siin elavate inimeste ühtsustunne. Ühtsustunde loomisel on oluline roll kultuuril, mis toob inimesed kokku ja loob ühise info- ja väärtusruumi. Kultuurisündmused, nagu Station Narva on positiivseteks majakateks ning uuteks ühisteks sümboliteks sidusama ühiskonna poole liikumisel. Täna on Ida-Virumaal viljeletav kultuur alarahastatud, et saavutada piisav ja oodatav mõju. Peame riigina mõistma, et kultuur ei ole kulu, vaid ennekõike investeering nii inimeste kui ka riigi heaolu parendamisse.»