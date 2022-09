Vene asekaitseminister avas Jaanilinnas tankimonumendi

Kiri monumendil ütleb, et see püstitati kaitseminister Sergei Šoigu korraldusel 11. septembril 2022.

Bulgakovi sõnul otsustas Šoigu, et Venemaa territooriumil tuleb taasavada kõik punamonumendid, mille naaberriigid on otsustanud maha võtta. Bulgakovi sõnul on Jaanilinnas avatud tank esimene, mis otsuse raames taastati.