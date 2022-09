Zelenskõi: Ukraina relvajõud ajavad okupante minema igas suunas

«Täna sai täis 200 päeva meie vastupanu, meie võitlust, meie isamaasõda – vabaduse eest, iseseisvuse eest, õiguse eest olla. Selle 200 päevaga on meil palju õnnestunud. Kuid kõige olulisem ja seega ka kõige raskem on ees,» rääkis riigipea.

«Maailm rõõmustab, vaenlane on paanikas. Ukraina on oma sõjaväelaste üle uhke. Usub teisse, palvetab teie eest, ootab teid. See ei ole lihtne tee võiduni. Kuid oleme kindlad, et saate sellega hakkama. Lähete meie piirile ja kõikidesse selle lõikudesse. Vaadake, kuidas säravad meie rahva silmad ja välguvad põgenevate okupantide kannad,» kiitis president.