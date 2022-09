Harkivis sai venelaste raketirünnakus surma inimene

Ukraina Harkivi oblasti riikliku hädaabiteenistuse juhataja asetäitja Anatoli Torjanik ütles avalikkusele antud kommentaaris, et otsitakse veel üht Harkivi elektrijaama töötajat.

Hädaabiteenistuse kinnitusel on olukord kontrolli all.

«Zmejevas ja Lozovajas on juba elekter tagasi. Töö jätkub,» ütles Sinegubov.

President Volodõmõr Zelenskõi ütles enne seda, et Venemaa vastutab Ida-Ukraina ulatuslike elektrikatkestuste eest ja süüdistas Moskvat tsiviilinfrastruktuuri kahjustamises.

«Okupandid ei ründa sõjalisi rajatisi, vaid eesmärk on jätta inimesed ilma valgusest ja soojusest,» toonitas riigipea.

Ida-Ukraina ametnikud süüdistasid pühapäeval Venemaa rünnakuid peamiste elektrivõrgustiku objektide vastu ulatuslikes voolukatkestustes, mis tabasid suuri alasid riigis, kus Kiievi väed on saavutanud vastupealetungis edu. Presidendikantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et kannatada saanud rajatiste hulgas oli ka Harkivi CHPP-5 elektrijaam.