Zelenskõi sõnul ei saa praegu Venemaaga läbirääkimisi pidada

«Ma tean, et mõned riigid lükkavad meid taas Minski rahuprotsessi suunas. Ma tahan, et kõik saaksid aru, et üks asi on diplomaatiline lahendus ja teine on Minsk 2, 3, 5 või 10. Minsk on tühi paber, mis laseb Venemaal puhata enne järgmist sissetungi,» seletas riigipea.