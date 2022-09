OTSEPILT ⟩ Meeleavaldus Toompeal: Keskerakond hinnatõusude vastu

«Eestis on neli kuud järjest olnud inflatsioon rohkem kui 20 protsenti, kuid valitsus on olnud pealtvaataja rollis ega ole astunud konkreetseid samme olukorra parandamiseks. Löögi all on inimeste toimetulek, töökohad ja ostujõu vähenemine,» kirjeldab erakond.