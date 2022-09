GALERII JA VIDEO ⟩ Taanlased tõid Eesti pinnale tankid Leopard 2A7

Täna saabus Paldiski sadama kaudu Tapa linnakusse seal teeniva NATO lahingugrupi kuues Taani rotatsioon ühes tankide Leopard 2A7, rasketehnika ning teiste sõidukite ja varustusega. Kuigi taanlased on Eestis teeninud mitu korda, on tankid Leopard 2A7 siin esimest korda.

Saksa ettevõtte Krauss-Maffei ehitatud masinad on kuulsa tanki Leopard uusim versioon, mis arendati Leopard 2A5DK moderniseerimise käigus. Tänu V12 kaksikturbodiiselmootorile on 68 tonni kaaluv tank võimeline liikuma maastikul kuni 60 km/h. Lisaks on masin varustatud uue digitaalse sihtimissüsteemiga ning uue täielikult stabiliseeritud 120mm kahuriga.