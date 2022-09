OTSEPILT JA -FOTOD ⟩ Riigikogu alustas pidulikult sügishooaega

Riigikogu esimees: me peame jätkama Eestimaa inimestega dialoogi

«Kui ma aasta tagasi teie ees eelmist sügisistungjärku avades sõnastasin, et meie töö peab olema senisest rohkem suunatud kahekõnele iga Eestimaa inimesega, siis see siht ei ole muutunud. Me peame jätkama Eestimaa inimestega dialoogi, mis räägib nii meie inimeste toimetulekust, turvalisusest, vaimsest kui ka füüsilisest tervisest, haridusest, majandusest ja rahvusvahelisest olukorrast,» ütles Ratas ning kutsus võtma sel aastal suuremaks eesmärgiks jõuda iga inimeseni. «Rahval on soov riigi otsustes järjest rohkem kaasa rääkida ja ma arvan, et see on demokraatia tugevdamisel ainumõeldav, et riik seisab üha enam näoga inimeste poole. Ainult kahekõnes saame rahva muresid lahendada ja probleeme ennetada.»

Riigikogu esimees kutsus ka mitte kartma parandada neid kohti, mis uute teadmiste kohaselt vajavad muutust. «Maailm meie ümber on kiiresti muutuv ja parlamendil tuleb vajalikke uuendusi eest vedada. Meil tuleb targalt ja julgelt tegutseda nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel areenil,» sõnas ta, rõhutades, et muutunud julgeolekuolukorras on koostöö esmatähtis. «Mul on hea meel, et oleme kinni pidanud põhimõttest, et välis- ja kaitsepoliitikas valitseb üksmeel. Julgeolekut ei ole kunagi liiga palju ning sõda on nõudnud ka meilt suuremat panustamist riigikaitsesse ja aktiivset välispoliitikat.»