Välisministeerium aitab Pakistani üleujutustes kannatanuid 50 000 euroga

Pakistani on juunikuust tabanud 30 aasta keskmisest umbes kolm korda suuremad mussoonvihmad, milles on hukkunud enam kui 1000 inimest. «Pakistanis vajab üleujutuste tõttu enam kui 5,7 miljonit inimest ja Eesti jaoks on oluline neid inimesi aidata,» ütles välisminister Urmas Reinsalu. Ta lisas, et täna otsustas välisministeerium eraldada humanitaarkriisi leevendamiseks Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioonile (IFRC) 50 000 eurot.

ÜRO andmeil on Lõuna-Aasia üks üleilmse kliimakriisi koondumiskohti. Inimestel, kes neis kohtades elavad, on 15 korda suurem tõenäosus kliimamuutuste tõttu hukkuda. Eesti eesmärk on pakkuda humanitaarabi just kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele.

Reinsalu märkis, et eriti kriitiline on olukord neis Pakistani üleujutustest mõjutatud kogukondades, mis pole veel taastunud koroonakriisist ja kannatavad juba toidupuuduse käes. «Üleujutustest tekkinud olukorra tõttu on Pakistani inimestel kõige enam vaja ajutist varjupaika, toitu, joogivett ja hügieenitarbeid ning IFRC-le eraldatud rahaga toetame vahetult hädavajaliku jõudmist abivajajateni.»