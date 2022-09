Teisipäeval Toompea lossi ette pargitud päästeauto pidi riigikogu liikmetele ütlema: saage lõpuks aru, et on viimane aeg hakata päästma päästjaid. Nende üliväikesest palgast on räägitud aastaid, nagu ka sellest, et parimad on päästeametist just sel põhjusel lahkunud.