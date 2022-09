Pevkur Ukrainas: Eesti paneb kokku uut toetuspaketti

«Ukraina relvajõud ja rahvas on näidanud üles võimsat vaprust. On uhke näha vasturünnaku edu Ukraina idarindelt – see on kindel märk, et meie kollektiivsel abil on olnud positiivne mõju ja see peab jätkuma. Venemaa kavatsuses hävitada vaba ja iseseisev Ukraina muutusi ei ole näha, seega pole ka meil põhjust pingutustes järeleandmisi teha,» ütles kaitseminister Pevkur kohtumisel Ukraina presidendiga.