Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab suvist majandusprognoosi

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri (KE) sõnul on valitsus alustanud riigi eelarvestrateegia ja 2023. aasta riigieelarve koostamist kõrge inflatsiooni tõttu keerulises majandusolukorras, mida mõjutab ka Venemaa sõda Ukrainas.

Eelarvenõukogu teatas eelmisel nädalal, et ei kiida rahandusministeeriumi suvist majandusprognoosi heaks, sest selle koostamisel on kasutatud mullukevadisest eelarvestrateegiast lähtuvaid valitsussektori tarbimise ja palgakulude prognoose, mille prognoosieeldused on kiire inflatsiooni oludes aegunud. Lisaks pole prognoosi koostamisel arvesse võetud uue koalitsiooni juulis avalikustatud kulumeetmeid.