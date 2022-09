Metsakaitsjad said kohtus keskkonnaameti üle võidu

Kohus nõustus MTÜ Eesti Metsa Abiks seisukohaga, et keskkonnaamet ei hinnanud sisuliselt raiete mõju keskkonnale ja jättis metsateatiste registreerimisel täielikult hindamata võimaliku negatiivse mõju Ida-Virumaal asuva Ontika loodusala kaitse-eesmärkidele.

Kohus nõustus, et keskkonnaamet ei hinnanud lubatud raiete mõju läheduses asuvatele loodusväärtustele ja Natura 2000 alale alal, mida ei ole välja arvatud Ontika maastikukaitsealast 2017. aastal.

Kuigi valitsus arvas 2017. aastal Ontika maastikukaitsealast välja Natura 2000 alade kaitse-eesmärgile mittevastavaid, ilma kaitstavate elupaigatüüpideta ja inimtegevusest tugevalt mõjutatud alad, ei saanud keskkonnaamet kohtu hinnangul ilma täiendavat hindamist tegemata välistada võimalust, et raied võivad oluliselt mõjutada ka kõrval asuvaid Natura 2000 kaitse-eesmärgiga hõlmatud looduskooslusi.

Kohus nõustus MTÜga Eesti Metsa Abiks ka selles, et metsateatise väljastamisel ei kontrollita nende väljastamisel automaatses režiimis, kas tööala võib kattuda Natura 2000 võrgustikku kuuluva loodus- või linnualaga, sest vastavaid kaardikihte metsaregister ei sisalda. Juhul , kui loodusala piirid ei ühti kaitse- või hoiuala piiridega, register probleemi ei tuvasta ja järelikult ei viida läbi ka vajalikku kaalumist mõjude kohta Natura 2000 aladele.

Kohtu hinnangul ei saa ilma täiendava uurimiseta kuidagi välistada, et kui Natura 2000 ala kõrval asuvalt 40 hektari suuruselt metsaalalt raiutakse lageraiega üle 15 hektari väidetavalt raieküpsest metsast, võib raietel olla oluline mõju ka Natura 2000 alal asuvatele kaitstavatele kooslustele.

Halduskohus pidas vajalikuks eraldi välja tuua, et metsateatise mõiste on metsaseaduses keeleliselt ebaõnnestunud ja isegi eksitav. Sisuliselt on tegemist raieloa taotlusega, mitte teatisega metsa kohta.