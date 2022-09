POSTIMEES STRASBOURG'IS ⟩ ⟩ Madison: uuteks sanktsioonideks enam väga võimalusi ei olegi

«Me eeldame seda, et Euroopa Liit suudaks operatiivselt reageerida olemasolevale kriisile - inflatsioon Lääne-Euroopas on üheksa ning Eestis 25 protsenti ehk enneolematult suur,» lausus Madison ja märkis, et ainuke konkreetne asi tänases kõnes oli see, et üritati rakendada eraldi maksumäära elektritootjate suurtele kasumitele.