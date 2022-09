Zelenskõi pidas Harkivi oblastis energiajulgeoleku teemalise koosoleku

Zelenskõi märkis, et energiavarustussüsteemi reservvõimsuse tagamiseks on vaja välja töötada tegevuskava.

Harkivi oblasti sõjaväeadministratsiooni esimees Oleg Sinegubov teatas Zelenskõile, et piirkonnas on täielikult vabastatud 16 kogukonda ja osaliselt deokupeeritud seitse kogukonda. Umbes kuus protsenti oblasti territooriumist on endiselt okupeeritud.