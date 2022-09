Politsei ootab palgatõusu: teistele saab turvalisust pakkuda see, kes tunneb end ise kindlalt

On töid, mis eeldavad väga häid õigusalaseid teadmisi. On töid, kuhu kandideerimiseks peab sul olema laitmatu taust. On töid, kus pead oskama konflikte lahendada sõna jõuga. On töid, mis nõuavad head füüsilist vormi ja on töid, mis panevad iga päev proovile sinu vaimse tugevuse. On töid, kus pead taluma solvanguid ja sõimu, aga alati säilitama külma närvi. On töid, kus elutähtsaid otsuseid tuleb langetada mõne sekundiga ja on töid, kus pead olema valmis kasutama relva. On töid, mida tehes puutud kokku võigaste olukordadega; kus pead tegelema surnukehaga või koristama okset ning väljaheiteid. On töid, kus pead oskama anda esmast elupäästvat abi ja on töid, kus näed leina ning pisaraid. On ainult üks töö, mis hõlmab seda kõike – see on tänaval töötava politseiniku igapäevatöö.