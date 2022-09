Minister Järvan riigikogulastele: ma tänan teid südamest

Ta lisas, et Ukraina sõja tõttu on Eesti majanduskeskkond ja olukord elektribörsil oluliselt muutunud. «Venemaa peab meie vastu energiasõda. Elektribörsil lühikese aja jooksul mitmekordistunud hinnad kõnelevad meile seal valitsevast turutõrkest. Seetõttu ei ole mitte ainult õigustatud, vaid lausa hädavajalik ka riiklik sekkumine,» kirjutas ta ja lisas, et ei ole õiglane lubada olukorda, kus elektrifirmad rõõmustavad rekordkasumite üle, aga rahvas istub pimedas ja külmas toas.