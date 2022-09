Eesti Energia vastus ministri pahameelele: kahetsusväärne inimlik eksitus väga halval ajal

«Kinnitame, et riikliku energiaettevõttena on Eesti Energia ülesanne pakkuda klientidele kõrgel tasemel teenindust ja edastada selgeid sõnumeid – see laieneb ka meie kliendikirjadele. Möödunud nädalal juhtunu oli kahetsusväärne inimlik eksitus väga halval ajal ja olulises teemas,» rõhutas ettevõte kirjas ministrile.