Elektri kokkuhoiuks ettevõtte mõneks ajaks kinni panemine pole nii lihtne kui võib tunduda

Repo Vabrikute juhatuse liige Karin Kruuda ütles, et neil käib töö ööpäev läbi ehk kui toodetakse, siis toodetakse. «Saame küll oma tootmist nihutada nädalavahetustele ja vältida näiteks esmaspäeva, mis on tavaliselt suurema elektritarbimisega, aga tootmist lihtsalt seisma panna on lausa võimatu. Meil võivad igasugused ootamatud elektrikatkestused lõppeda põlenguga. Päris niimoodi muidugi öelda ei saa, et iga voolukatkestus tähendab ettevõtte hävimist, aga ka lokaalsed põlengud toovad kaasa vajaduse puhastada ja parandada. Meie puhul ei ole pikemaajaline sulgemine võimalik, sest talvel külmuvad seadmed ära, lühiajaline sulgemine oleneb aga ilmast. Näiteks kui väljas on 30 miinuskraadi, on seadmete käivitamine küsitav, pärast seisakut on nende käimasaamine väga aja- ja rahamahukas ettevõtmine,» rääkis Kruuda.