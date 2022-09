«Märtsi lõpus sõitis buss mööda linna ringi ning korjas maja maja haaval surnuid inimesi. Kui hiljem keegi surma sai või lihtsalt stressi kätte ära suri, siis tuldi mitu päeva hiljem järele ja viidi ära. Me ei tea siiamaani, kuhu nad kõik maeti,» räägivad naised. Enamik maja aknaid on vineeriga kinni löödud, osa korterite asemel on lihtsalt auk. Pommitabamuse auk. Maja fassaad on põlengust must.