GALERII ⟩ Tallinnas on liikluspiirangud: algab NATO sõjalise komitee konverents

Mitmed konverentsiga seotud üritused nagu pidulik avamine ning president Alar Karise avasõnad on jälgitavad otse veebiülekandena , teatas kaitseväe peastaabi pressiesindaja.

Laupäeva hommikul öeldakse konverentsi avasõnad peaminister Kaja Kallase osavõtul ning õhtupoolikul on NATO sõjalise komitee esimehe admiral Rob Baueri ja Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi pressikonverents.

Lisaks on liikluspiirangud kehtestatud ka Weizenbergi tänaval pühapäeval kella 8-15.30. Tänav on suletud alates Poska ja Weizenbergi ristist kuni Mäekalda ja Weizenbergi ristini.

NATO sõjalise komitee konverentsil arutavad kaitsevägede juhatajad alliansi strateegilisi arenguid. Nad käsitlevad NATO tippkohtumisel Madridis vastu võetud otsuste elluviimist alliansi heidutus- ja kaitsetegevustes. Lisaks arutatakse ka käimasolevaid NATO operatsioone, missioone ja tegevusi, sealhulgas NATO Iraagi (NMI) ja Kosovo (KFOR) missioone. Muud päevakorras olevad teemad on liitlasvägede võimete ja innovatsiooni edendamine, et toetada mitmeid domeene hõlmavaid operatsioone ja digitaalset transformatsiooni. Esmakordselt on konverentsile osalema kutsutud Soome ja Rootsi kaitsevägede juhatajad.