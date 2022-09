VIDEO ⟩ Võimuliit jõudis riigieelarves kokkuleppele: õpetajate, päästjate ja politseinike palk kerkib vähemalt 15 protsenti

Rahandusminister kinnitas, et äsja koostatud eelarve on realistlik. «Kuna ajad on keerulised, siis sellist rahanduslikku vastutustunnet peab jaguma üksjagu.» Siiski netis Pentus-Rosimannus, et julgeolek nõuab suuri investeeringuid ja otsuseid järgmiste aastate jooksul, mistõttu püsib eelarve järgmised neli aastat ilmselt defitsiidis. «Nendes oludes, kus me praegu oleme, ei oleks olnud võimalik ühtegi nendest otsustest tegemata jätta,» nentis Pentus-Rosimannus.