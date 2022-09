Võimuliit jõudis riigieelarves kokkuleppele: õpetajate, päästjate ja politseinike palk kerkib vähemalt 15 protsenti

Valitsusliit arutab teist päeva Vihulas riigieelarve üle. Rahandusministri sõnul on olnud mitu nädalat pingutamist ning järgmise aasta eelarve on tema sõnul põhimõtteliselt juba kokku pandud.

Mis puutub kaitsekuludesse, siis need saavad olema alates 2023. aastast püsivalt üle miljardi euro aastas. «Keskmaa õhutõrje tuleb, kohe pärast eelarvet tuleb minna hankesse. Küberturvalisus saab täiendavalt üle 30 miljoni euro ja seda püsiva rahastusena - viimased ajad on üle kinnitanud, et kahest lisaeelarvest erakorraliselt eraldatud raha aitas suured probleemid ära hoida, aga kübersõjas tugevana püsimine eeldab püsivat panustamist,» märgib rahandusminister.