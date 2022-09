KOROONAST JÄÄVIHMANI ⟩ Tallinn valmistub talvisteks kriisideks

Koroona vastane võitlus tähendab praegu eeskätt isikukaitsevahendite varumist ja olukorra monitoorimist. Eesmärk on vältida selliseid koolide ja muude asutuste laussulgemisi, nagu need olid eelmiste koroonalainete ajal.

Elektrihindade osas võttis riigikogu alles äsja vastu meetmete paketi ja Sveti sõnul praegu analüüsitakse, kas see on piisav või peaks linn veel midagi tegema. «Aga juba praegu on aru saada, et igasuguste abivajajate hulk on võrreldes eelmise aastaga drastiliselt suurenenud. See ei tähenda ainult põgenikke, vaid ka elukalliduse kasvu. Ja nendega me peame tegelema,» ütles Svet.

Mis puudutab kütusetarneid, siis vähemalt praegu on abilinnapea sõnul selline tunne, et sellega ei tohiks pealinnas probleeme tekkida. «Utilitasel on kaugkütte jaoks olemas nii gaasi, diislikütuse kui ka põlevkiviõli varud ja on olemas ka load nende kasutamiseks. Praegu me hakkame analüüsima seda, et mis saab siis, kui nende varudega peaks midagi juhtuma. See kuulub küll natuke vähem tõenäoliste kriiside hulka, aga ka selliseid kriisiplaane on vaja,» selgitas Svet.