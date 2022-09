VIDEO ⟩ Kallas: leppisime kokku, et palgafond kasvab vähemalt viis protsenti kõigile

«Tähtis on see, et me käitume vastutustundlikult. Ei suurenda riigi defitsiiti, aga samal ajal aitame inimesi sellel raskel ajal, et meil ei tekiks ühiskonnas täiendavaid pingeid,» sõnas Kallas.

Lepiti kokku, et palgafond kasvab vähemalt viis protsenti kõigile, aga lisaks prioriteetsetele gruppidel. See tähendab, et politseinikud, päästjad, õpetajad, sotsiaaltöötajad saavad palgatõusu vähemalt 15 protsenti.

Lisaks otsustati hankida ka keskmaa õhutõrje ning täiendav raha eraldati ka eestikeelsele haridusele üleminekuks.

Riigieelarve defitsiit peaministrit ei morjenda. «Kõrge inflatsiooni tõttu on ka maksulaekumised erakordselt kõrged ja see võimaldab meil neid maksulaekumisi anda tagasi inimestele läbi selle, et me tõstame toetusi ja ka riigi palgal olevate inimeste palku,» selgitas Kallas.

Samuti hoolitsetakse ka vähesema sissetulekuga inimeste eest. «Tulumaksuvaba miinimumi tõuseb järgmisest aastast 654 euroni, mis tegelikult just väiksemat palka saavatele inimestele jätab rohkem raha kätte,» sõnas Kallas. Lisaks tõusevad järgmisest aastast pensionid 18,3 protsenti kõik kokku koos erakorralise pensionitõusuga.