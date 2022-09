VIDEO ⟩ Läänemets: hoolekandereformi läheb 57 miljonit eurot

«Inimesed, kes täna lisaks pensionile maksavad väga suuri summasid, siis need summad jäävad alates järgmisest aastast maksmata. Hoolekandereformi läheb 57 miljonit eurot. See peaks olema piisav,» sõnas Läänemets.

Kes saavad hooldekodu koha? Seda hindab ka edaspidi omavalitsus inimeste vajaduste järgi. «Kvaliteedinorme tõstetakse ka reformi käigus. Mõnes mõttes tekib töökohti juurde hooldekodusse, et peaks tulema tegelikult parem teenus.

Siiski rõhutas minister, et kui on võimalik, siis omavalitsus peaks toetama inimesi kõigepealt koduhooldusel, et neil ei oleks vaja hooldekodusse minna.