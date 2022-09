Ravimiamet: aegunud ravimeid ei tohi olmeprügisse visata

«Ravimeid, mis on seisma jäänud või säilivusaja ületanud, ei tohi kasutada, sest puudub kindlus, kas ravim omab soovitud toimet ja samas võivad laguproduktid olla ohtlikud,» ütles ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla. «Aegunud ravimid tuleb viia apteeki või jäätmejaama, kus need võetakse tasuta vastu. Oluline on meeles pidada, et ravimeid ei tohi kunagi visata olmeprügisse või kanalisatsiooni, sest nii võivad toimeained sattuda pinnavette ja reostada keskkonda.»

Kindlasti ei tohi oma ravimeid edasi anda ega müüa teistele inimestele. Müümine on ebaseaduslik ning see on ka ohtlik, kuna ravim ei pruugi olla sobiv teisele inimesele, isegi kui haigusnähud on sarnased. Saajal ei ole seejuures ka kindlust, kust ravimid täpselt pärit on, kuidas neid on säilitatud ja mida need tegelikult sisaldada võivad. Et ravimeid õigesti kasutada ja teada võimalikke kõrvaltoimeid, tuleb alati pöörata tähelepanu ravimiga kaasasolevale pakendi infolehele.