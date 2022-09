Kallas NATO kaitsevägede juhatajatele: sõjalist abi Ukrainale tuleb veelgi suurendada

Suvisel Madridi tippkohtumisel kinnitasid NATO liitlased üksmeelselt, et Venemaast on saanud NATO ja liitlaste jaoks peamine oht. «Venemaa soovib iga hinna eest meie ühtsust murendada ja sundida meid Ukraina toetamisest loobuma. Kreml on oma terroritaktika arsenali võtnud nii ülemaailmse näljahäda kui tuumakatastroofiga hirmutamise ning kasutab väljapressimiseks relvana energiat,» tõdes peaminister.

Peaminister rõhutas, et Venemaa suhtes on vaja rakendada pikaajalist aruka ohjeldamise poliitikat. «Selle keskmes on Ukraina igakülgne toetamine. Teated lahinguväljalt näitavad, et meie sõjaline abi on tulemuslik ning seda tuleb veelgi suurendada,» ütles Kallas.

«Samuti peab olema klaarselge, et sõjakurjategijad tuuakse kohtu ette. Ühistel reeglitel toetuv maailm peab tuginema põhimõttel, et sõjakahjud tuleb hüvitada, kuritegusid uurida ning vastutajad karistada,» märkis peaminister. Kallase sõnul tuleb jätkata ka agressiooni hinna tõstmisega läbi sanktsioonide ja Venemaa poliitilise isoleerimisega. «Kui me ei peata otsustavalt Venemaa agressiooni, ei saa ükski riik end turvaliselt tunda,» rõhutas Kallas. Peaminister lisas, et samuti peab NATO kiiresti edasi liikuma Madridi tippkohtumisel kokkulepitu elluviimisega.

Peaminister Kallas toonitas oma sõnavõtus, et Venemaa agressiooni kõrval ei tohi me unustada ka teisi ohte. «Peame keskenduma nii hübriidohtudele, terrorismi vastasele võitlusele kui panustama sellesse, et olukord NATO lõunanaabruses oleks võimalikult stabiilne,» ütles ta.

Kallas rõhutas, et NATO-l on oluline roll ka innovatsiooni vedamisel. «Vaba maailma initsiatiiv tehnoloogia ja innovatsiooni vallas on võtmetähtsusega, kui soovime säilitada meie väärtustel ja põhimõtetel toetuvat ühiskonnakorraldust,» lausus Kallas. Hea näide innovatsiooni edendamisest NATO-s on Eesti ja Ühendkuningriigi koostöös võõrustatav kaitseinnovatsiooni kiirendi DIANA Euroopa peakontor.