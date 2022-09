GALERII ⟩ Viinistul peetud merepäästeoskuste võistluse võitis PPA Kindral Kurvitsa meeskond

Võistluste peakorraldaja, PPA mereturvalisuse grupi arendusekspert Kristo Kotkas rääkis, et võistluspäev oli pikk ja füüsiliselt kurnav ning harjutusi tuli lahendada nii kaldal kui ka vees.

«Mängisime läbi päriselulisi harjutusi, millega meie merepäästjad võivad oma töös kokku puutuda. Meeskonnad sooritasid suurema osa harjutusi hästi ja tulemused olid küllaltki tasavägised. On hea meel näha, et nii kutselised merepäästjad kui ka vabatahtlikud on oma ala professionaalid,» rääkis Kotkas.