Naiskodukaitse harjutas koos PPA-ga massilise sisserände stsenaariume

«Tegemist oli esimese praktilise koostööõppusega Viru evakuatsioonirühmale PPA alluvuses,» ütles naiskodukaitse Viru ringkonna evakuatsioonirühma juht Evely Press, kelle sõnul on teoorias lihtne plaane teha, kuid päriselus viib siiski edasi praktika. «See lõi hea võimaluse näidata kui treenitud me kriisiolukordadeks oleme ja kui palju meiega tegelikult arvestada saab.»

«Nad usaldasid meile suurema osa esmaseid toiminguid – sisserändajate märgistamise, suunamise, registreerimise," loetles Laubholts ja väljendas heameelt, et personali- ja reguleerimismeeskonnal oli hea võimalus harjutada täpselt seda, mida nad õppinud on. "Tänane õppepäev oli kindlasti kasulik kõikidele osapooltele, et edasist koostööd oluliselt parendada.»