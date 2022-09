EKRE kutsub majanduskrahhi vältimiseks põlevkivitööstuse eest seisma

EKRE on veendunud, et riigi majanduse kokkukukkumist ja rahva massilist vaesumist aitab ära hoida ainult elektri hinna viivitamatu langetamine. Erakond peab vajalikuks Eesti Energiale omanikupoolse korralduse andmist müüa väiketarbijatele omahinnaga elektrit, millest on välja võetud CO2 kulu.

«Inflatsiooni ohjeldamiseks ning sotsiaalmajandusliku šoki leevendamiseks tuleb viivitamata langetada elektri-, gaasi-, diisli-, bensiini- ja muude kütteõlide aktsiisi ning ka käibemaksu,» deklareerib EKRE volikogu. «Peame vajalikuks rakendada kogu riigiaparaat selleks, et aidata tööstusel ja kodumajapidamistel teha kiiresti ümberkorraldused gaasi vahetamiseks mõne muu kütteallika vastu. Kui realiseerida need lahendused, mida oleme välja pakkunud ka seaduseelnõu tasemel, on tarbijatele võimalik müüa elektrit börsiväliselt hinnaga 30–40 eurot megavatt-tunnist ehk 3–4 senti kilovatt-tunni eest.»