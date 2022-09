Bideni sõnul pole ta teise ametiaja osas veel otsust langetanud

Novembris 80-aastaseks saav Biden märkis, et tagasivalimine on tema «kavatsus».

«Aga see on lihtsalt kavatsus. Aga kas see on kindel otsus, et ma uuesti kandideerin? Seda peab veel vaatama. Eks me näe,» sõnas president.

«Praegu on selleks veel liiga vara,» ütles Biden, kes nimetades end sellistes asjades «suureks saatuse austajaks».

Kui märgiti, et ta on juba kõige vanem inimene kõnealusel ametikohal, siis naljatas Biden: «Ja päris heas vormis, ah?»

Biden avaldas lootust, et tema üle mõistetakse kohut tema tegude järgi, kuid tunnistas, et madalad heakskiidureitingud peegeldavad seda, et riigis on «tõesti raske aeg».

Varem on Valge Maja korduvalt kinnitanud, et Biden kandideerib 2024. aastal uuesti.

Telekanali CNN andmetel oli 2021. aasta märtsis Bideni vastus samale küsimusele selgem. Toona ütles president otse, et tema plaan on järgmistel valimistel kandideerida.

Biden ütles saates veel, et koroonapandeemia Ühendriikides on möödas.

«Pandeemia on möödas. Meil on endiselt siiski probleem koroonaviirusega. Teeme selle kallal veel palju tööd, kuid pandeemia on möödas. Kui panete tähele, siis ei kanna keegi enam maske. Ja tundub, et kõik on üsna heas vormis ja asjad hakkavad selles osas muutuma,» märkis Biden.

Presidendi märkused tulevad aga vaid paar nädalat pärast seda, kui tema administratsioon palus USA kongressilt miljardeid dollareid, et säilitada testimis- ja vaktsiiniprogramme võimalikku sügisest viiruspuhangut silmas pidades.

Biden ütles usutluse käigus veel, et USA väed kaitsevad vajadusel Taiwanit Hiina sissetungi eest.

Valge Maja aga kinnitas, et Washingtoni poliitika Taiwani osas pole muutunud.

Biden vastas jaatavalt saates esitatud küsimusele, kas USA väed kaitsevad Taiwani.

«Jah, kui seal oleks enneolematu rünnak,» sõnas Biden.

Tegemist pole esimese korraga, kui Biden on teatanud, et USA väed osaleksid Hiina ja Taiwani vahelises konfliktis. Eelmine kord tegi Biden sarnaseid väljaütlemisi maikuus Jaapani visiidi ajal.