Sütiste Metsa Seltsi esitatud eelnõu jõuab linnavalitsuse ette

Seltsi liikmed muretsevad sellepärast, et kuigi linnavalitsus on suuliselt lubanud, et terviseradade rajamise sildi all metsateede asfalteerimise plaanile on kriips peale tõmmatud, on selleks välja antud ehitusload siiani kehtivad.

Kõigepealt kontrollitakse rahvastikuregistri abil üle, kas kõik allkirja andnud inimesed on ikka Tallinna elanikud, sest seaduses on nõue, et rahvaalgatuseks on vaja vähemalt ühe protsendi elanike toetust. «Siis vaatame üle eelnõu teksti. Ja kui need formaalsused on paigas, siis esitame eelnõu menetlemiseks kas linnavalitsusele või linnavolikogule. Ja kui see arutusele tuleb, siis seadus näeb ette, et eelnõu esitajate esindajal on õigus tulla volikogu istungile või siis linnavalitsuse istungile seda eelnõu tutvustama,» selgitas Lello.