Petitsiooni algatanud Tartu Ülikooli Narva kolledži tudeng Adam Alidibirov rääkis Postimehele, et kui Eesti valitsus otsustas pikendada siin tudeerivate Venemaa ja Valgevene üliõpilaste elamisluba ühe aasta võrra, tundus paljudele, et probleem lahendati. «Aga see ei ole nii,» nentis tudeng. «Esialgu küll öeldi, et õppimislubasid pikendatakse, ja sellest rääkis ka [siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler] Veiko Kommusaar, kuid tegelikult ei ole [asja olemuses] midagi muutunud.»