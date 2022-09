Välisminister andis ÜRO asepeasekretärile üle riigikogu avalduse genotsiidist Ukrainas

Reinsalu kohtus esmaspäeval New Yorgis ÜRO Peaassamblee 77. istungjärgu avanädala raames Rosemary DiCarloga ning arutasid Ukraina edasist toetamist ja Venemaa õigusliku vastutuse tagamist sõjas toime pandud kuritegude eest, teatas välisministeeriumi pressiesindaja. Samuti kõnelesid nad olukorrast Valgevenes.

Reinsalu rõhutas kohtumisel, et Venemaal, kes on rängalt rikkunud rahvusvahelist õigust ja inimõigusi, ei tohi tekkida karistamatuse tunnet. «Juba üle poole aasta kestnud sõjas oleme Ukrainas näinud sihilike rünnakuid ja julma vägivalda tsiviilisikute vastu, kus ei ole halastatud isegi lastele, samuti röövimisi, vahistamisi ja küüditamist,» sõnas välisminister ja andis kohtumisel DiCarlole ametlikult üle riigikogu avalduse Venemaa sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas.

Reinsalu toonitas, et Venemaa teod näitavad selgelt kavatust panna Ukraina rahva vastu toime genotsiid, ning lisas, et rahvusvaheline kogukond peab astuma samme, et ükski kuritegu ei jääks karistuseta. Seepärast on oluline erikohtu loomine Venemaa võimuladviku organiseeritud agressioonikuritegude uurimiseks ja õigusliku vastutuse tagamiseks.

Reinsalu ja DiCarlo arutasid omavahel ka aina süvenevat humanitaarkriisi Ukrainas ja edasist tegevust selle leevendamiseks. «Karmide sügis- ja talveilmade lähenedes tuleb sõjalise abi kõrval keskenduda humanitaarabile, et tagada sõjakoledustes kannatavatele inimestele hädavajalik peavari, toit, vesi ja ravimid. Seejuures peame kindlustama, et humanitaarabi saaks jõuda aladele, mis ei ole Ukraina kontrolli all,» tõi välisminister välja ja lisas, et me ei tohi lasta oma toetusel vaibuda. Kohtumisel nõustusid Reinsalu ja DiCarlo, et oluline on saada viivituseta ligipääs ka sõjavangidele.