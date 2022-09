Seeder: Venemaa kodanikelt hääleõiguse ära võtmine on julgeolekuküsimus

«Venemaa sõdib Ukrainaga ja on oma agressiivse poliitikaga ohuks kogu demokraatlikule Euroopale, sealhulgas Eestile. Sellise agressorriigi kodanikel ei tohiks Eestis olla valimisõigust. Tegemist on Eesti julgeoleku küsimusega. Meie riigielu küsimustes peaksid kaasa saama rääkida üksnes inimesed, kes soovivad et Eesti Vabariik kestaks läbi aegade,» ütles Seeder.

«Kõigil on olnud võimalus ära õppida eesti keel ja taotleda Eesti kodakondsust. Kui inimene pole eesti keelt ära õppinud ja Eesti kodakondsust taotlenud ning on seevastu teinud teadliku valiku Venemaa kodakondsuse kasuks, siis tal ei peaks olema valimisõigust ka kohalikel valimistel,» rääkis Isamaa esimees.

Seeder meenutas, et Isamaa algatas vastava seadusemuudatuse juba aprillis. «Sel hetkel teiste erakondade toetust sellele ei kõlanud. Koalitsiooniläbirääkimiste käigus tõstatasime küsimuse uuesti ning sellel on olnud mõju. Tänaseks on algatusele toetust avaldanud ka Reformierakond,» ütles Isamaa esimees. «Loodan, et suudame täna eelnõu esimese lugemise lõpetada. Juhul kui selleks vajadus tekib oleme valmis algatama ka põhiseaduse muutmise,» lisas ta.