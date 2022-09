Peterson: tervishoiu rahastamine peab saama kindlatele alustele

Tervishoiu teravamaid probleeme on tervishoiutöötajate puudus ning tuleb töötada selle nimel, et anda tervishoiutöötajatele kindlustunne, et tulevases kollektiivleppes kokkulepitu saab rahastuse, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson kohtumisel Eesti Arstide Liidu presidendi doktor Jaan Süti ja peasekretäri doktor Katrin Rehemaaga.