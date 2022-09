Päästame Eesti Metsad nõuab raiemahtude vähendamist

Päästame Eesti Metsad juhib tähelepanu, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on kodumetsade (KAH) aladele märkinud 13 000 hektarit küpseid metsi, mis kümnega jagades teeb 1300 hektarit. «Praeguse intensiivsuse juures määratakse raiemahu sisse praktiliselt kõik kriteerimeid täitvad metsad ja aastas raiutakse neist maha kümnendik,» märkis Päästame Eesti Metsad.

Keskkonnaminister Madis Kallas (SDE) on mitmel korral rõhutanud vajadust riigimetsas raiemahtu vähendada, kuid Päästame Eesti Metsad kahtleb, kas see siiski teoks saab.

«On tekkinud kahtlus, et keskkonnaminister plaanib oma seisukohaga anda võimaluse need 1300 hektarit inimestele olulisi metsi, mis RMK arvestuses on pelgalt majandusmetsad, iga-aastaselt lageraiepõhiselt majandada,» märkis MTÜ.

Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige Farištamo Eller rõhutas, et lagedaks raiumise lõpetamine KAH-aladel on selgelt avalik huvi, samuti on koalitsioonileppes see punkt sees.