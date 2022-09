VIDEO ⟩ Ligi: nõudmised, mida eelarveläbirääkimistel esitati, olid kohutavad

Jürgen Ligi rääkis Postimehe otsesaates, et nõudmised, mida eelarveläbirääkimistel esitati, olid kohutavad. Ta sõnas, et ei mäleta juhtumit, kus peale koalitsiooniläbirääkimisi hakataks esitama uusi nõudmisi.

Ta lisas, et pärast eelarvekõnelusi tekkis võimuliidus küll teatav rahu, kuid paraku on muid asju, mis näitavad, et poliitiline kultuur on tegelikult halvenenuid.