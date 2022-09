Minister Solman nõuab Narvalt punategelasi austavate tänavanimede muutmist, Raik kiirlahendust realistlikuks ei pea

«Hoolimata mitmetest meiepoolsetest tähelepanu juhtimistest probleemsetele tänavanimedele, on Ancis Daumani ning Albert-August Tiimanni tänavanimed kahjuks endiselt muutmata,» märkis minister.

Kirjas on viidatud Tartu Ülikoolist saadud kinnitusele, et Ancis Dauman ning Albert-August Tiimann võitlesid aktiivselt Eesti riigi ja rahva vastu ning seetõttu on tänavanimed sobimatud Eesti aja- ja kultuurilooga.