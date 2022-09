Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Möldri sõnul ümberjoondumine erakondade toetuse maastikul jätkub. «Reformierakond on oma toetuse tipust juuni keskel kaotanud praeguseks ligi neli protsendipunkti ning viimase nelja nädala jooksul on nende toetuse langus olnud märkimisväärselt kiire. Sellega paralleelselt on oma toetust hüppeliselt parandanud EKRE, kes on alates Kallase uue valitsuse moodustamisest juurde võitnud rohkem kui viis protsendipunkti toetust,» rääkis Mölder, lisades, et EKRE toetus on pea sama suur kui 2021. aasta sügisel, kohalike valimiste eelõhtul. Lisaks on oma positsioone viimastel nädalatel parandanud Eesti 200.