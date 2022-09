Lääneranna valla Järise külas elab ametlikult vaid 16 elanikku, kuid kahe pika külatänava ääres on palju majapidamisi. Ja kõigis neis tundub olevat elu sees ehk suitsusid on palju rohkem, kui numbrid lubavad. Ka neli aastat tagasi Jaagu tallu kolinud Kalle ja Tiina Kõllamaa kinnitavad, et küla tegelikult elab ja siiakanti tuleb noori peresid juurde.