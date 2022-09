Pevkur: me peame olema valmis ka Venemaa järgmisteks sammudeks

Kaitseminister Hanno Pevkur rääkis, et Venemaa presidendi Vladimir Putini välja kuulutatud osaline mobilisatsioon näitab, et Venemaa on Ukraina sõjas hädas. Ta lausus, et mobilisatsiooni peamine eesmärk on oma kaotuste lappimine, sest venelased on kaotanud haavatute ja hukkunutena väga palju sõdureid.