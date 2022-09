VIDEO ⟩ Kindralmajor Palm: Venemaal on vähemalt osaliselt kehtestatud väljasõidukeeld

Kindralmajor teadis ajakirjanikele rääkida, et nii mõnegi infokillu järgi on Venemaal osaliselt kehtestatud väljasõidukeeld. «Osa firmasid ei müü enam pileteid välismaale ja fakt on ka see, et lennupiletite hinnad Venemaalt välja on märgatavalt kallimaks läinud kui Venemaale sisenemiseks,» loetles ta.

Küsimusele, kas täna hommikul välja kuulutatud osaline mobilisatsioon puudutab ka Eestis elavaid Vene kodanikke, nentis Palm, et vastus on jah. «Nii see on. Meil ei ole mitte mingit arusaama, kuidas kavatseb Venemaa Föderatsioon need kutsed inimestele kätte toimetada ning kas ja kuidas need inimesed kutsele reageerivad.» Ka siseministeerium viitas varem sellele võimalusele, kuid lisas, et neid inimesi tagasi Eestisse enam ei oodata.

Palm selgitas, et Venemaa mobilisatsioonisüsteem on Eesti süsteemiga võrreldes kardinaalselt teine: «Seal peetakse inimeste üle arvestust geograafiliselt, teisisõnu elukoha järgi. Reeglina pole nad üksuse teiste liikmetega kohtunud,» täpsustas kindralmajor ja lisas, et juba see on üks põhjustest, miks toimivaks üksuseks on vaja nii pikka aega kui ka palju tegevväelasi.