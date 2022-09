Karis ÜRO Peaassambleel: meie kõigi kohus on survestada Venemaad sõda lõpetama

Baltimaade presidendid pidasid äärmiselt vajalikuks ÜRO aktiivset tegevust Venemaa agressioonile vastamisel. Karise sõnul on ÜRO-l oluline roll leida konfliktidele lahendus ja mõista sõjakuritegude üle kohut.

«Meie kõigi kohus on teha maksimaalne pingutus, et survestada Venemaad sõda lõpetama,» ütles Karis. Seejuures pidas ta oluliseks ÜRO peasekretäri toetust Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhitud missioonile Zaporižžja tuumaelektrijaamas ning rolli kokkuleppe saavutamisel Ukraina teravilja väljaveo jätkamiseks Musta mere kaudu.

Karise sõnul on vajalik, et kõik jõupingutused tuleb teha lõunapoolsete riikide hõlmamiseks ning et kõik peavad mõistma Venemaa agressiooni koledust ning selle hävitavat tähendust üleilmsele julgeolekule.