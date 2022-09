Karis ÜRO Peaassambleel: mitut sõda on veel vaja ÜRO Julgeolekunõukogu kauaoodatud reformiks?

«ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige Venemaa on kuritarvitanud oma vetoõigust, et takistada võtmast vastu otsuseid seoses Ukraina suveräänsuse ja iseseisvuse ränga rikkumisega. Mitut laastavat sõda on veel vaja, et Julgeolekunõukogu kauaoodatud reformiga edasi liikuda?» küsis president ÜRO Peaassambleelt.

Ajal, kui Ukraina võitleb ÜRO põhikirja väärtuste, vabaduse, demokraatia ja inimõiguste eest, on ÜRO südames olev Julgeolekunõukogu olnud osavõtmatu ja suutmatu täitmaks oma ülesandeid, kandes seejuures peamist vastutust rahvusvahelise rahu ja julgeoleku hoidmisel, tunnistas president Karis.

Eesti on tema sõnul alati pooldanud Julgeolekunõukogus absoluutse vetoõiguse piiramist, eriti kui seda kasutatakse sõja- ja inimsusevastaste kuritegude maha vaikimiseks. «Mul on hea meel, et selle aasta aprillis võttis Peaassamblee üksmeelselt vastu pöördelise tähtsusega otsuse, niinimetatud vetoalgatuse, mis annab ÜRO Peaassambleele võimaluse sekkuda, kui Julgeolekunõukogu ei suuda tegutseda. Küsimus on selles, kuidas me saame aktsepteerida ÜRO Julgeolekunõukogu, kus agressoril on vetoõigus?» lisas president Karis.

Venemaa jõhker ja põhjendamatu sõjaline agressioon demokraatliku, rahumeelse ja suveräänse Ukraina vastu on Eesti riigipea sõnul kõige tõsisem oht ​​ülemaailmsele rahule ja julgeolekule alates Teise maailmasõja lõpust.